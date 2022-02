Pred dvema tednoma sem res bila bolna. A pred odhodom v Peking sem se že počutila odlično, v formi in spočita. Tako sem našla še motivacijo, spet sem bila optimistična oseba. Vse dokler nisem prišla sem. Zdaj sem bila spet štiri dni odsotna in brez treningov. Ni mi lahko, težko povem, kakšna je forma.

Ne vem, ali bo dovolj časa, če sem realna. Tekma je že v tem tednu, sama pa pet dni spet nisem niti stopila na smuči. Kaj lahko pričakujem v takšnih okoliščinah na tekmi, če se je bom sploh udeležila? Ostala sem povsem brez občutkov. Samo upam še lahko. Zagotovo se bom po teh tekmah odločila tudi o svoji prihodnosti. Na Kitajsko nisem prišla po povprečen rezultat, hotela sem vrhunsko nastopiti. Olimpijske igre so na štiri leta in to so sanje vsakega športnika.

Bili so vzponi in padci. Sem zadovoljna in hkrati tudi nisem, ker mi še ni uspel rezultat, ki sem ga sposobna. Upala sem, da mi bo uspelo tukaj 8. februarja na sprintu. A sreča ni na moji strani.

Res je. Sama sem najprej v Franciji računala, da bom naredila generalko za sprint na olimpijskih igrah. In je odpadla tista tekma. Potem je bil moj cilj nastop v Planici, ki pa je tudi odpadla. Že takrat so šle stvari narobe, a kljub vsemu sem še upala. Tekme niso edino merilo. A zdaj, ko sem tukaj zaprta v sobi, imam zelo veliko časa za razmišljanje. Težko se je otresti negativnih misli.

Menda Kitajci iščejo tudi mrtve delce virusa. Sama sem prebolevnica in sem pred njim varna. Nisem kužna in virusa ne širim naokoli. Očitno pa imajo Kitajci na to drugačen pogled. To bo treba sprejeti. Samo tu je cela vrsta kontradiktornih informacij – uvodoma sem dobila informacijo, da sem bila že dvakrat negativna. Nato sem spet slišala, da sem pozitivna. O teh rečeh tudi nisem bila sproti obveščena. A s temi stvarmi se danes več ne smem obremenjevati.