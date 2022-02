Pro Plusa ne skrbi tožba Telekoma za 12 milijonov evrov

Telekom toži podjetje Pro Plus. V tožbi trdi, da za programe Pop TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino že več let plačuje preveč, ceno pa da so mu vsilili z zlorabo prevladujočega položaja. Telekom od Pro Plusa zato zahteva vračilo več kot 12 milijonov evrov.