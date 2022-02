Koronavirus je na Kitajskem zarezal še v slovensko novinarsko vrsto. V kontingentu, ki je v Peking prispel iz Milana, so bili na testiranju pozitivni poročevalca Slovenske tiskovne agencije Jože Zidar in Aljoša Žvirc ter fotograf olimpijskega komiteja Aleš Fevžer. Vsi so slabo novico zvedeli v hotelu v Zhankjiakouu, kjer sta Žvirc in Fevžer še zmeraj v izolaciji in čakata na negativne rezultate dodatnega testiranja. Žvirc je nedavno prebolel virus in je bil v domovini na testiranjih štirikrat negativen, medtem ko je njegov test v Pekingu pokazal pozitivno vrednost. Zgodba je podobna kot pri Evi Urevc.

Medtem ko oba še čakata, ali bosta lahko začela delo po principu tistih, ki so bili v tesnem stiku z obolelimi, saj njune vrednosti okužbe niso visoke, pa je Jože Zidar že v hotelu za obolele. Pravi, da mu ni prehudo. »Zdrav sem, brez simptomov bolezni. Trikrat cepljen in pred odhodom tudi dvakrat testiran s PCR-testom. Zato me je tole na pekinškem letališču zelo presenetilo,« je njegov prvi komentar.

Zatem je opisal postopek, ki ga je doletel, potem ko so mu Kitajci odkrili virusno bolezen. »Po dveh pozitivnih testih so v sobo po najavi vstopile tri osebe. Najprej sem moral izpolnjevati formularje, zatem so mi pomagali obleči skafander. Moja kovčka so odnesli do reševalnega vozila, s katerim so me prepeljali do hotela za izolacijo. Ta je tik ob cilju smukaške proge. Sobe zdaj ne smem zapustiti, za to so potrebni negativni testi. Taki rezultati so bili ob mojem prihodu vzrok za veselje športnika na hodniku, ki je vriskal od sreče, ko je zapuščal hotel. Po dolgih letih garanja bo vendarle lahko nastopil na OI. Četudi je bil nekaj dni omejen zgolj na nekaj kvadratnih metrov, kjer ni bilo prostora za prave športne priprave,« je iz izolacije sporočil Zidar.

Dodal je, da z njim dobro ravnajo. Vodja medicinske ekipe hotela ga denimo redno seznanja z rezultati testiranja in ga zalaga tudi z drugimi informacijami. »Pravzaprav se okoli mene ne dogaja nič posebnega. Po kratkem pregledu in odvzemu brisa ter krvi je bilo tehnično vsega konec. Če ne bi bilo tekmovanja, s katerega moram poročati slovenski javnosti…« je popisal svojo zgodbo.

Druga skupina poročevalcev iz Slovenije, v kateri so pretežno radijski in televizijski poročevalci, je na prizorišče potovala iz Benetk prek Pariza. Imeli so sicer zelo naporno potovanje, dolgo okoli 31 ur. Za zdaj so vsi zdravi in so že po terenih. Zidar pa deli usodo deskarja Žana Koširja, ki še zmeraj nima negativnega testa, pred nastopom pa bo potreboval kar dva taka izvida, ki morata biti v razmaku več kot 24 ur. Zato je že moral odpovedati uvodno slovesnost, kjer bi nosil slovensko zastavo. Ogrožen bi lahko bil tudi njegov torkov olimpijski nastop na paralelnem veleslalomu, ki je tukaj edina disciplina alpskih deskarjev.

Slabe volje je tudi zaradi ne ravno idealnih razmer, v katerih prebiva v hotelu za izolirane. Enolična hrana, slaba internetna povezava in pomanjkanje dodatne zdravniške oskrbe v športnikih in ostalih, ki bivajo v hotelu, povzroča revolt. Vodstvo slovenske odprave športnikov v Pekingu je zaradi slabih razmer že protestiralo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju. Že pred odhodom je bil pozitiven Martin Čater, ki na igre na koncu niti ni odpotoval.