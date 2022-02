Do zob oboroženi pripadniki posebne enote nemške policije so prejšnji teden na sodišče v Dresdnu pospremili šesterico obtoženih za spektakularen rop zakladnice dresdenskega muzeja, ki velja za največjega tovrstnega v zgodovini. Obtoženi so, da so novembra 2019 v pičlih osmih minutah nagrabili 21 kosov zgodovinskega nakita in orožja z okoli 4300 dragulji, katerih vrednost je ocenjena na 113 milijonov evrov. V muzeju vztrajajo, da so ukradeni predmeti zaradi kulturnega in zgodovinskega pomena neprecenljivi, lokalni časniki pa so v času spektakularnega ropa pisali o milijardni škodi. O plenu sicer ni ne duha ne sluha, obtoženi molčijo, policija pa je v preteklosti ponudila pol milijona evrov za informacije, ki bi vodile do zaklada. »Za zdaj nimamo nobene sledi,« je za Reuters povedal Jürgen Schmidt, predstavnik dresdenskega tožilstva. A četudi bodo obtoženi spoznani za krive, jih sodišče ne more prisiliti k razkritju usode nakradenega. Upajo, da bo dodatna pozornost ob sojenju privedla do kakšnega preboja. Po navedbah predstavnice državnih umetniških zbirk v Dresdnu Anje Priewe tudi ni nikakršnih dokazov, da bi rubine, smaragde, safirje in druge dragocenosti uničili ali prodali.

Potrebovali osem minut Roparji so se na enega najstarejših muzejev na svetu spravili 25. novembra 2019. Kraj zločina naj bi si že prej skrbno ogledali, po navedbah tožilstva so ob izvidnici celo prežagali del okenske rešetke in jo pritrdili nazaj, da so med ropom hitreje prišli v zgradbo. Dejanska operacija je trajala borih osem minut. S požigom električne omarice so onemogočili alarm, dva sta se skozi okno stlačila v osrednjo razstavno sobo. S sekiro in drugim orodjem sta udrihala po steklenih vitrinah in grabila vse, kar jima je prišlo pod roke. Vzela bi še več, a je bila okenska odprtina preozka za večji plen. Varnostnika v muzeju naj bi prek kamer spremljala dogajanje, a sta bila neoborožena in zato nista posredovala, je poročala revija Spiegel. Ko je policija prihitela na kraj ropa, storilcev že dolgo ni bilo več. Iz Dresdna so s taksijem pobegnili v Berlin in zaklade najverjetneje odnesli s seboj, vključno s sabljo, posuto z diamanti. Ob vlomu v muzej so na stavbi in parkirišču povzročili za okoli milijon evrov škode.

Ukradli stokilogramski zlatnik Šest osumljenih je starih od 22 do 27 let. Dvojčkoma, ki naj bi bila v času ropa mladoletna, grozi do deset let zapora, preostalim do 15. Prve štiri so prijeli v Berlinu kako leto dni po ropu (v preiskavi je sodelovalo več kot 1600 policistov), mesec kasneje še enega, zadnjega, ki se je izmuznil prvima dvema policijskima akcijama, pa maja lani. Vsi so nemški državljani, zaradi varstva podatkov po nemški zakonodaji pa njihovih imen ne bodo objavili. A nemških časnikov to ni ustavilo, saj so se že večkrat razpisali o osumljencih. Gre za pripadnike zloglasne arabske rodbine Remmo s tesnimi povezavami v kriminalnem podzemlju. Z ropi na tako visoki ravni imajo mladeniči že izkušnje, a očitno premalo, da jih ne bi ulovili. Dva člana tako že prestajata zaporno kazen zaradi kraje štiri milijone evrov vrednega stokilogramskega spominskega zlatnika iz berlinskega muzeja leta 2017. Tudi ta rop je bil izjemno drzen in bliskovit, trajal je dvanajst minut, med pripomočki pa so bili vrv, lestev, kladivo in samokolnica, v kateri so pol metra velik zlati kovanec odpeljali do avta. Rodbini Remmo so v zadnjih letih zasegli 77 nepremičnin v vrednosti več kot devet milijonov evrov, saj naj bi jih financirali z nezakonito pridobljenim denarjem, ki izvira iz različnih kaznivih dejanj. tak