Minulo leto je nedvomno zaznamovalo nepredvidljivo poslovno okolje. Najboljši zaposlovalci in dobri vodje so kljub temu dokazali, da znajo tudi v težjih časih poskrbeti za kakovostne odnose med zaposlenimi in organizacijo. Raziskava Zlata nit za leto 2020 je namreč pokazala na rekordno visoke ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, celo najvišje od začetka Zlate niti leta 2007. V podjetjih imamo tako priložnosti spremljati, kako izjemen razcvet na področju sodelovanja, podjetnost in zavzetosti ljudi prinaša Zlata nit. Rezultati raziskave so namreč informacija, ki vodstvu in strokovnim službam omogoča navigacijo, na katerih področjih se je treba aktivirati, da podjetje neguje ali razvija svojo odličnost. Vse to, kar podjetje vlaga v odnose in zavzetost ljudi navznoter, se zelo hitro odraža na rezultatih na trgu. Po načelu: poskrbite za svoje ljudi in ti bodo poskrbeli za vaš posel. »Verjamem, da tako kot smo Slovenci prvi na svetu začeli meriti kakovost odnosov, tako bomo postajali prepoznavni tudi po tem, kako hitro se lahko medsebojno učimo. To je čudovita tekma, v kateri zmagujemo vsi – ker vsi zrastemo,« komentira mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit.

Lanski zmagovalciZlate niti V kategoriji velikih podjetij je lani slavila Atlantic Droga Kolinska, zgleden in napreden odnos med podjetjem in zaposlenimi je Atlantic Drogo Kolinsko postavil na prvo mesto najboljših zaposlovalcev že leta 2018. Odlikuje jo močna usmerjenost v odnose z zaposlenimi in prepoznavna organizacijska kultura. Ta je osredotočena na kupca, tudi notranjega v organizaciji. Najboljši zaposlovalec med srednje velikimi podjetji je bil Špica International. Podjetje ne izstopa le s prepričljivimi poslovnimi rezultati, temveč tudi z voditeljsko karizmo špičakov. Zaznati je močno kulturo podjetja, ki uspešno prepleta tradicionalne in sodobne vrednote. Najboljši zaposlovalec med malimi podjetji je bil Red Orbit. Na sam vrh jih je umestil zavesten fokus na zaposlene in njihovo počutje, razumevanje in sprejemanje človeka kot celote in načrtno spodbujanje ravnovesja med delom in življenjem v spremenjenjih okoliščinah.