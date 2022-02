Regularnost načeta, vrednost kolajn enaka

Letošnje zimske olimpijske igre v Pekingu bodo v marsičem zgodovinske. Zlovešči koronavirus bo vplival na razplet športnih bojev in s tem tudi na regularnost iger. Hokejski turnir bo okrnjen, saj na njem ne bo igralcev iz najmočnejše lige na svetu NHL, potem ko je bil že dosežen in podpisan dogovor o njihovem ponovnem sodelovanju, saj so manjkali tudi pred štirimi leti v Pjongčangu, pred tem pa so vse od Nagana 1998 dajali spektakularnost in dodano vrednost olimpijskim bojem. Ob hokejskih asih, ki bodo medtem nadaljevali tekmovanje v ligi NHL, bodo zaradi okužb s koronavirsom manjkali tudi nekateri športniki in športnice, ki so bili med favoriti za kolajne. V slabšem položaju bodo tisti, ki jih zaradi okužb in izolacije ob tekmovališčih ne bodo mogli spremljati njihovi trenerji. Vodili jih bodo lahko na daljavo, kar bo dodatna težava, saj za pomoč včasih zadostuje že ena beseda, pogled ali kretnja. Šele tekmovanja bodo razkrila, kako dobro so pripravljeni športniki, ki so bili v dneh pred nastopom v karanteni in so ostali brez tedna ali dveh treninga, kar je velika težava predvsem pri vzdržljivostnih športih.