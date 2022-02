Aktivirati mrtve milijarde na bankah

Kot ugotavljamo v Programski platformi za razvojni preboj, ki jo bomo objavili prihodnji teden, ima Slovenija precejšen manko na področju dostopnosti stanovanj za mlade in socialno ogrožene, oskrbovanih stanovanj in socialne infrastrukture ter velik izziv glede razogljičenja prometa in energetike. Hkrati pa ima ogromen neizkoriščen potencial v obliki mrtvih vlog varčevalcev na bankah. Aktiviranje slednjih lahko bistveno pripomore k reševanju teh problemov.