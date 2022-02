Kdor ima srečo in morda še dobre zveze, lahko relativno hitro dobi prostor v kakšnem domu v Prekmurju, Beli krajini… Povsod, samo v Ljubljani, kjer živi, ne! Na stara leta je že tako težko zapustiti dom, a tudi kraj bivanja in s tem večino sorodnikov, prijateljev in znancev, ki jim je onemogočeno pogosto obiskovanje.

Naprej: tisti, ki dobijo, čeprav daleč od doma, prostor v javnem zavodu, so lahko še srečni. Zasebni domovi, ki jim zdajšnja vlada nadvse radodarno podeljuje koncesije, so namreč za skoraj 30 odstotkov dražji, a nikakor za toliko boljši. Tako je treba tam denimo za negovalni oddelek odšteti kar okoli 1800 evrov na mesec. Le kdo ima tolikšno pokojnino? Redki. Občutek, da si ob koncu življenja v breme sorodnikom ali občini, pa nikakor ni prijeten.

Gotovo bi bilo drugače, pravzaprav bi lahko bilo veliko bolje, če bi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga sprejeli lani, sicer zadnji v EU, v praksi že živel. Pa ne deluje in še nekaj časa ne bo. Zakaj? Ker je slab, ker je treba sprejeti še množico aktov, podaktov, pravilnikov itd., da se bo sploh vedelo, kdo je zakaj odgovoren, kaj je treba početi na domovih starejših, koliko kaj stane itd.

In kar je najpomembneje: za delovanje dolgotrajne oskrbe je treba zagotoviti tudi denar, ki ga ni, in kadre, ki jih tudi ni. In jih tudi ne bo, če jih bomo še naprej (pre)slabo plačevali, če končno oblast ne bo že enkrat sprejela novih in sodobnih normativov za zdravstveno nego in socialo oskrbo.

Ravno zato, ker sta pristojni ministrstvi (za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za zdravje) do starejših vsa leta samostojne Slovenije več kot le pišmeuhovski, v Srebrni niti zahtevajo ustanovitev ministrstva za starejše.

Za konec pa še vprašanje ministru Ciglerju Kralju. Naj nam končno pove, zakaj ni v načrtu gradnje prav nobenega javnega doma starejših občanov v prestolnici in ali morda na ministrstvu, ki ga vodi, sploh vedo, da morajo zdaj nekateri starejši Ljubljančani in Ljubljančanke na prosto posteljo čakati tudi pet let!?

Končno pa nas vse zelo zanima, ali imajo na omenjenem ministrstvu sploh kakšen načrt razvoja javne mreže domov starejših. In če ga imajo, naj nam ga pokažejo, saj se na predvolilnih plakatih hvalijo, da minister dela. Kaj in komu v korist, pa niso napisali.

Neva Železnik, Ljubljana