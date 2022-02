Janša danes vodi pravilno politiko in v ozemeljske interese Slovenije vključuje kar Madžare. Neuki ljudje tega še ne razumejo, vendar je Janša velik vizionar in vidi tudi v prihodnost. Primorje bodo gospodarsko obvladovali kar Madžari s podarjenimi najboljšimi hoteli, preostanek pa tako že obvladujejo srbski tajkuni, ki so blizu Janševemu prijatelju Vučiću. Tako se bodo v prihodnje ukvarjali z mejno problematiko kar novi lastniki Obale. Slovenci kot podnajemniki na našem morju pa bomo s tem razbremenjeni in hvaležni Hrvatom, ki nas bodo odslej tolerirali. Saj na koncu ne gre za morje in suverenost, temveč gre za posel; denar je sveta vladar.

Če pa bi v vojni zmagali domobranci, danes sploh ne bi imeli morskega mejnega problema. Celo sam predsednik Pahor je prepoznal neupravičen boj partizanov v Dražgošah in jim pripisal žrtve, za katere po njegovem niso bili krivi Nemci, ampak nesrečni partizani, ker so se uprli okupatorju.

Partizani so s svojim nespametnim bojevanjem proti okupatorju skrenili s prave krščanske poti, kar so v Cerkvi popravili z ustanovitvijo vaških straž in domobrancev, ki so se po starem krščanskem običaju podredili novemu gospodarju. Zato so po cerkvah oznanjali »V imenu Kristusovih ran naj pogine partizan«, kar so v ljubljanski škofiji toplo pozdravili. Cerkev in domobranci so s prisego Hitlerju priznali nadmoč višje rase, ki naj ji ponižno služi slovenski narod vse do svojega izumrtja. Lahko bi rekli, da gre v tem primeru za nekakšen slovenski »autorasizem«, ki zaničuje lasten narod.

Danes dediči tega razmišljanja Slovenijo spet vodijo pod plašč neke druge »višje rase«, ki je sicer ekonomsko in kulturno manj razvita od nas, vendar pa gredo vseeno na roke našemu velikemu vodji. Naš, od boga poslani spreobrnjeni komunist, je prisegel zvestobo prav tako spreobrnjenemu komunistu na madžarski strani. Orban tako Janši z veliko hvaležnostjo vrača z uslugami, kot so »fejk njus« mediji, Janša pa mu vrača s skromnimi darili v obliki bank, hotelov in parcelami ob morju. Panonska Madžarska bo tako dosegla svoj zgodovinski cilj, da sega do Jadrana, pa še dostop do Triglavskega narodnega parka bodo dobili kot »tringelt«.

Ta naša antikomunistično klerikalna politika vedno vidi daleč v prihodnost. Tako kot nekoč partizani so danes vsi sodobni antifašisti spet na napačni strani, Janša jih ljubkovalno imenuje kar »levi fašisti«. Posledično ni presenetljivo, da je Janša že pred časom omenjal (napovedal?) državljansko vojno, da se enkrat za vselej opravi z zgodovinskimi nasprotniki. Zato je popolnoma razumljivo, da pravna država proti temu ne ukrepa, ker se zaveda, da bi jim lahko »strli jajca«.

Gorazd Cuznar, Črnomelj