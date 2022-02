Padec ugleda policije pa ni samo posledica strankarskega (SDS) vmešavanja v vodenje policije in nameščanja poslušnih kadrov, kot je na primer generalni direktor Olaj, temveč tudi odgovornost samih policistov in obeh policijskih sindikatov.

Za kaj gre? Oba policijska sindikata in posamezni policisti se oglašate samo takrat, kadar so kršene vaše osebne pravice. Ne slišimo pa pritoževanja policije, kadar so z vaše strani kršene pravice nas državljanov. Resda policisti za take ukrepe dobite ukaz nadrejenih, vendar bi moral vsak policist upoštevati tudi zakonitost ukrepanja. Zato je v preteklih dveh letih prihajalo do kršenja državljanskih in človekovih pravic, kar so ugotovila tudi sodišča, celo ustavno sodišče.

Do volitev je samo še dva meseca in policisti boste dobili nove šefe, upam, da tokrat profesionalne in ne skorumpirane politične aparatčike. Vi policisti pa boste ostali na »čistini«. Ne računajte na to, da vam bo narod kar tako odpustil vaša ravnanja v teh dveh letih. Vaši šefi bodo odšli s potapljajoče se barke kot podgane z ladje na neka druga dobro plačana mesta, za vas pa jim ni mar. Zato je skrajni čas, da se ozrete vase in prevzamete tudi svoj del odgovornosti ter se državljanom opravičite. Takšne policijske torture namreč nismo doživljali niti v prejšnjem režimu. Upam, da vas pri tem ne bodo ovirali razni kovidni dodatki, ki vam jih delijo aktualni šefi.

Petra Lužnik, Ljubljana