Leta 1988 je politična policija prijela, vojaško sodstvo pa procesiralo četverico sodelavcev Mladine, ki je s Tribuno, Katedro in Radiem Študent v tistem času pomembno odpirala prostor svobode govora in mišljenja. Janez Janša, Tomaž Mastnak, Pavle Gantar, Rastko Močnik, Slavoj Žižek in vrsta drugih sodelavcev Mladine so šli nedemokratičnemu režimu s svojim nastavljanjem ogledala pošteno na živce. Odzvati se ni znal drugače kot z represijo, sodnimi procesi in zaplembami.

Te dni je Pavle Gantar, prvoborec boja za svobodo govora in kasnejši dolgoletni politik, v središču pozornosti, ker si je z razmeroma nedolžnim tvitom prislužil odločbo o prekršku, po kateri mora plačati dobrih 250 evrov globe. Postopek je zoper Gantarja sprožil kar generalni direktor policije Anton Olaj, sprejela pa jo je policijska postaja v Dolenjskih Toplicah.

Tu smo torej. Po 35 letih demokratičnega razvoja smo kot družba pristali tam, od koder smo se odpravili. Kot je komunistični režim tedaj preganjal kritike in oporečnike, današnji novokomunisti preganjajo vse, ki si drznejo opozoriti, da vse vendarle ni tako, kot bi moralo biti. Sodno preganjanje, kadrovske menjave, finančno izčrpavanje – vse zaradi misli in besede. Pritrditi velja nedavni misli Marcela Štefančiča: to so stvari, zaradi katerih smo odšli iz Jugoslavije. Primorske novice