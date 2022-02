Dne 28. januarja 2022 sva se s sosedom, ki je tudi v predprodaji kupil 5-dnevno smučarsko vozovnico, odpravila smučat na Krvavec. Predhodno, okoli 7. ure, sva na internetni strani RTC Krvavec preverila razmere na smučišču in ugotovila, da v glavnem obratujejo vse smučarske naprave na smučišču kljub vetru, ki naj bi pihal 35 kilometrov na uro.

Ker sva že imela smučarski vozovnici, nama ni bilo treba iti mimo blagajne na spodnji postaji gondolske žičnice, ampak sva lahko vstopila v gondolo po spodnjih stopnicah mimo varnostnika, ki je preveril najine PCT-dokumente. Varnostnik naju ob pregledu PCT-potrdil ni opozoril, da obratuje poleg gondole le še štirisedežnica do hotela Krvavec. Prav tako na spodnji postaji gondolske žičnice ob 8. uri, ko sva vstopila v gondolo, ni bilo še nobenega obvestila o dejanskem stanju smučarskih naprav na Krvavcu, niti ni bilo nobenega uslužbenca RTC Krvavec, ki bi naju opozoril na dejansko stanje na smučišču.

Ko sva prišla na smučišče, je bila ura 8.15, zato sva odsmučala do vstopa na štirisedežnico do hotela Krvavec. Ko je bila ura 8.30 in bi morali po urniku pognati šestsedežnico na vrh Krvavca, sva ugotovila, da ta ne deluje. Pozanimala sva se za vzrok nedelovanja 6-sedežnice in sva od delavca, ki je delal na 4-sedežnici, dobila informacijo, da zaradi premočnega vetra druge naprave ne bodo delovale. Ker nas je bilo ta dan na smučišču kar veliko smučarjev, je posledično nastala dolga čakalna vrsta pred edino delujočo sedežnico.

Zaradi nemogočih razmer na smučišču sva se pred odhodom v dolino okrepčala še s kavico v hotelu Krvavec. V dolino sva prispela okoli 10. ure in se ustavila pri blagajni RTC Krvavec, kjer sva videla izobešeno pisno obvestilo na steklu med obema blagajnama, da dne 28. januarja 2022 zaradi močnega vetra naprave na smučišču Krvavec ne bodo obratovale, razen gondole in 4-sedežnice do hotela Krvavec.

Blagajničarki sva razložila, da nisva bila seznanjena z dejanskimi razmerami na smučišču pred uporabo dnevne smučarske vozovnice za 28. januar 2022, in jo prosila, da nama po računalniku na smučarskih vozovnicah korigira uporabo smučarske vozovnice za ta dan. Blagajničarka je bila najprej pripravljena to storiti, a se je pred stornacijo najine dnevne smučarske vozovnice posvetovala (verjetno) z vodjo blagajne, ki pa je to storitev odklonila. Pri blagajni nas je bilo več takih smučarjev z enakimi težavami, med drugim tudi nekaj smučarjev iz Hrvaške in Madžarske, ki so prav tako naleteli na nerazumevanje naših problemov.

Ker verjamem, da vodstvo blagajne samo ni smelo odločiti v našo korist, sem se odločil, da vodstvu RTC Krvavec napišem pritožbo, ki sem jo še iti dan poslal po elektronski pošti. Ker imam dokazilo, da so moj email v vodstvu RTC Krvavec prebrali, sem upal, da mi bodo nanj vsaj odgovorili, če se ne že opravičili, kar bi bilo poslovno edino pravilno. Ker ni bilo tako vse do začetka februarja, sem se odločil, da svojo izkušnjo popišem v tej rubriki.

Saša Lenarčič, Komenda