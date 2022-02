Ob tem so v vladi pojasnili, da v sektor kritične infrastrukture spadajo zaposleni v energetiki, prometu, prehrani, preskrbi s pitno vodo, zdravstvu, financah, sektorju varovanja okolja ter sektorju informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Že sedaj izjema velja za zaposlene v šolstvu, zdravstvu in socialnem varstvu.

Vlada je nekoliko spremenila tudi dve drugi izjemi od karantene. Po trenutno veljavnem odloku med izjeme od karantene spadajo osebe v primeru pozitivnega vzorca PCR-testa, ki ni starejši od 45 dni in ni mlajši od 10 dni. Omejitev starosti testa vsaj 10 dni po novem ne bo veljala več, prav tako bo za dokazovanje izjeme zadostoval hitri antigenski test. Omenjeni spremembi se bosta nanašali tudi na izjemo od karantene za polno cepljene prebolevnike.