»Ministrstvo za kulturo je vložilo tožbo proti vsaki organizaciji posebej. V primeru Centra za slovensko književnost in vseh ostalih je mogoča pritožba na višje sodišče, kar bomo tudi storili. S tem se Centru ne bo treba izseliti konec marca, ampak bomo čakali na sodbo višjega sodišča,« je zapisal Šori.

Ministrstvo za kulturo je 19. oktobra 2020 nevladnikom na Metelkovi 6 poslalo dopis s pozivom, naj stavbo, v kateri delujejo od leta 1997, zapustijo. »Nameram ministrstva smo se uprli, saj sklep vlade iz leta 1994 določa, da se na Metelkovi 6 zagotovi prostore za organizacije iz Mreže za Metelkovo. Ta je odločilno prispevala k temu, da je danes kompleks nekdanje vojašnice v celoti namenjen kulturi in civilno-družbenim organizacijam. Ministrstvo ignorira tudi določila iz naših najemnih pogodb, da je treba, če se najemno razmerje prekine, izvesti nov razpis za najemnike in starim zagotoviti nove prostore pod enakimi pogoji, kakor ignorira tudi sklep parlamentarnega odbora za kulturo, naj se aktivno vključi v iskanje nadomestnih prostorov za sedanje najemnike,« so v svoji izjavi za javnost zapisali nevladniki, ki imajo prostore na Metelkovi 6.

»Če bo ministrstvu uspelo uresničiti svoje namere, bo na cesti pristalo 18 uspešnih in mednarodno priznanih nevladnih organizacij ter šest knjižnic. To potezo razumemo kot grob poskus spodkopavanja neodvisnega, avtonomnega in svobodnega ustvarjanja, ki na Metelkovi 6 poteka že četrt stoletja,« so dodali nevladniki.

Svojo izjavo za javnost so sklenili s pozivom, naj ministrstvo za kulturo »preneha z napadi na neodvisne kulturne, znanstveno-raziskovalne in zagovorniške organizacije na Metelkovi 6 in ustavi sodne postopke za izselitev«. Hkrati pozdravljajo napovedano prenovo stavbe in pričakujejo, da se bo odvijala v sodelovanju s sedanjimi najemniki. sta