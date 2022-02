Nogometni boj človeka z umetno inteligenco

V laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so predstavili avtomatiziran namizni nogomet, ki so ga poimenovali FuzbAI. Gre za namizni nogomet, ki je popolnoma avtomatiziran za eno moštvo in tako omogoča tekmovanje človeške ekipe s kibernetskim strojem.