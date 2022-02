Za gradnjo letnega gledališča in proti njej

Po spletu je zaokrožila peticija proti gradnji letnega gledališča v Tivoliju in za celostno urejanje parka, v kateri podpisani Mestno občino Ljubljana pozivajo, da od načrtovanega posega odstopi. Namesto nove gradnje v Tivoliju naj sproži javno razpravo o osrednjem ljubljanskem parku, drugih mestnih zelenih površinah in javnih kulturnih prizoriščih v drugih predelih mesta. Ob peticiji so se v javnosti oglasili tudi strokovnjaki, ki projekt podpirajo.