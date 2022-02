DVK je na današnji seji pretresala možne rešitve za izvedbo prihajajočih volitvah v državni zbor, ki bodo 24. aprila.

Ideji o podaljševanju odprtja volišč za ljudi v izolaciji po vzoru Portugalske člani DVK niso bili naklonjeni. Ministrstvo za zdravje je namreč podalo jasno stališče, da nasprotujejo temu, da bi okuženi in oboleli, ki so v izolaciji, na dan volitev odhajali na volišča.

Kot je v izjavi za medije ob robu seje dejal direktor službe DVK Dušan Vučko, so danes rešili tri četrtine problema. »Ne glede na številke,« je dejal. Kajti če velja, da so na vsakega prebivalca, ki je v izolaciji, trije v karanteni, »potem smo velik problem danes rešili,« je pojasnil.

Za njihovo odločitev je namreč pomemben podatek aktualna epidemiološka slika, torej ali bo predvideno število okuženih tako veliko, da bi, če jim oddaje glas ne bi omogočili, to lahko vplivalo na izid in legitimnost volitev. Na podlagi tega se bodo odločali tudi o izvedbi glasovanja na domu, saj bi ob zelo velikem številu zahtev za glasovanje na domu lahko imeli težavo z zagotavljanjem t. i. letečih volilnih komisij.

Največja neznanka pa ostajajo tisti, ki bodo za okužbo z novim koronavirusom izvedeli tik pred volitvami, torej manj kot pet dni prej in bodo zamudili rok za oddajo vloge za glasovanje po pošti. O teh se DVK danes še ni izrekla. Sprejeli pa so sklep, da bodo končno odločitev sprejeli najpozneje 25 dni pred volitvami.

Tisti, ki se bodo zaradi okužbe s koronavirusom znašli v izolaciji vsaj pet dni pred volitvami, bodo lahko, tako kot drugi, ki na volišča ne morejo, poslali vlogo za glasovanje po pošti. Svoj glas bodo tako morali oddati po pošti tudi, če bi vmes covid-19 že preboleli in bi si formalno lahko skrajšali izolacijo.

Za tiste, ki bodo v preventivni karanteni zaradi tveganega stika, so se odločili, da lahko kljub temu pridejo na volišče v rednem času dela volišč, torej predvidoma med 7. in 19. uro, a ob ob doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov. Zanje torej ne bodo podaljševali dela volišč.

Pri končnih odločitvah bodo prisluhnili epidemiologom

Tudi pri končnih odločitvah bodo najprej prisluhnili epidemiologom in zdravstveni stroki, izvedljivost ukrepov, ki jih bodo ti predlagali, pa bodo nato preverili še po pravni plati.

Hkrati so zaradi slabih izkušenj pri glasovanju na referendumu o vodah sprejeli odločitev, da bodo morali vsi, ki bodo zaradi zdravstvenih težav zaprosili za glasovanje na domu, predložiti ustrezno zdravniško potrdilo. »Ne glede na to, ali je čas izolacije, karantene, je bilo soglasno sprejeto, da se to uredi,« je dejal Vučko.

DVK je ministrstvu za finance v soglasje poslala tudi spremembo pravilnikov o nadomestilih. Predlaga, da se zaradi izpostavljenosti epidemiološkim razmeram državljanom, ki bodo delali na voliščih in okrajnim volilnim komisijam volilnih enot določi dodatek v višini 10 odstotkov, članom volilnih odborov pa 25 odstotkov. »Pričakujemo soglasje ministrstva za finance,« je ob tem dejal Vučko.