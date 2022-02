Slovenija je že vse od 23. septembra v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covida-19. V tej kategoriji so odslej tudi vse ostale evropske države. V celoti sta temno rdeči tudi Poljska in Romunija, kjer so bile pred tednom dni posamezne regije označene le z rdečo barvo.

Zaradi vključitve deleža cepljenih v izračun, so odslej s temno rdečo barvo na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 300 (prej 500). Z rdečo barvo so označena območja, kjer je 14-dnevna incidenca med 100 in 300. Pred tem je morala biti ta med 200 in 500.

Oranžna in zelena barva pomenita še boljše razmere, a trenutno s to barvo ni obarvano nobeno območje v EU.

Od 1. februarja v EU veljajo nova pravila glede veljavnosti covidnih potrdil. Ta niso več nujno neomejena. V skladu s priporočilom za imetnike covidnega potrdila za potovanja po EU tako ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve, kot so zahteve po negativnih testih ali karanteni.

Izjema glede omejitev na mejah pa velja za države, ki so na zemljevidu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) obarvane temno rdeče. Države EU lahko tako glede na veljavni zemljevid ECDC še naprej uvajajo svoje pogoje za prehajanje meje.