»Sinoči so ameriške vojaške sile po mojem navodilu na severozahodu Sirije uspešno izvedle protiteroristično operacijo, da bi zaščitile Američane in naše zaveznike ter naredile svet varnejši,« je danes dejal Biden.

Dodal je, da so Kurašija »z bojišča odstranili zahvaljujoč spretnosti in pogumu naših oboroženih sil«. Povedal je še, da so se vsi ameriški vojaki varno vrnili iz operacije.

V operaciji, v kateri so elitne ameriške sile pristale s helikopterjem v bližini mesta Atme na severozahodu Sirije, je bilo ubitih najmanj 13 civilistov, je medtem sporočil vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman. Med žrtvami naj bi bili tudi štirje otroci in tri ženske.

Začetna poročila o operacije ameriške vojske v Siriji so namigovala, da bi bil tarča lahko pomemben džihadist, ki je blizu teroristični mreži Al Kaida, ki velja za tekmico IS. Tudi Pentagon je predhodno operacijo potrdil, vendar ni navedel podrobnosti, opisal jo je le kot »uspešno«.

Operacija, v kateri so sodelovale tudi kurdske sile, je potekala v regiji Idlib, kjer je bil leta 2019 v podobnem napadu ubit prejšnji vodja IS Abu Bakr al Bagdadi.

Al Kuraši je vodenje IS prevzel 31. oktobra 2019, le nekaj dni po smrti al Bagdadija.

Predsednik ZDA je kasneje v nagovoru Američanom povedal, da je bil vodja IS, ki je bil ubit v napadu po njegovi odobritvi, velika teroristična grožnja svetu.

»Vedeli smo, da se je ta terorist obkrožil z družinami, vključno z otroki, zato smo se odločili za napad s posebnimi enotami z veliko večjim tveganjem za naše ljudi, kot bi veljalo za zračni napad. Zato smo se odločili, da zmanjšamo civilne žrtve,« je dejal Biden.

»Zahvaljujoč pogumu naših enot tega groznega terorista ni več,« je dejal Biden in dodal, da je al Kuraši organiziral nedavni neuspeli napad na zapor s 3000 pripadniki IS na severovzhodu Sirije. Odgovoren naj bi bi tudi za genocid Jazidov v Iraku leta 2014.

Tarča napada se je po Bidnovih besedah odločila, da sproži samomorilsko bombo, ki je ubila njega in njegovo družino. »Odločen sem ščititi Američane pred terorističnimi grožnjami. Sprejemal bom odločne ukrepe za zaščito države,« je še dejal ameriški predsednik.

Na vprašanja novinarjev Biden tokrat ni odgovarjal, ker je že več kot uro zamujal pri odhodu v mesto New York, kjer bo danes z lokalnimi voditelji razpravljal o ukrepih proti razširjenosti strelnega orožja po mestnih ulicah. »Zamujam,« je odgovoril, ko so ga novinarji spraševali, koliko enot je sodelovalo v napadu in koliko je bilo civilnih žrtev.

Operacija je političen obliž na rano ponesrečenega umika ZDA iz Afganistana, ki ga je Biden plačal s padcem javnomnenjske podpore. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je po napadu na kratko dejal le, da je bila misija uspešna in ni bilo nobenih ameriških žrtev.

Al Kuraši je bil bolj previden kot njegov predhodnik al Bagdadi in se ni pojavljal v javnosti. Zelo redko je tudi objavljal kakšna sporočila. Njegova smrt je nedvomno udarec za IS.