Na bolnišnične oddelke intenzivne terapije, kjer so do nedavnega zdravili skoraj izključno s koronavirusno različico delta okužene covidne bolnike, sedaj prihajajo tudi okuženi z različico omikron, a se skupno število bolnikov na teh oddelkih na srečo vendarle umirja, je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 po podatkih vlade danes hospitaliziranih 425 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 108.

Med bolniki na covidnih intenzivnih oddelkih sicer prevladujejo osebe, ki jim je različica omikron poslabšala osnovno bolezensko stanje, večinoma gre za kronične bolezni. »Tudi to je do neke mere sprejem zaradi okužbe s covidom-19, ker je bil to razlog poslabšanja,« je pojasnila.

Na intenzivnih covidnih oddelkih pa seveda zdravijo tudi bolnike, ki se jim je zdravstveno stanje poslabšalo iz drugih vzrokov, denimo zaradi poškodb v prometni nesreči, ob tem pa so okuženi s koronavirusom, je spomnila.

Vlada zato od torka sporoča ločene podatke in tako poroča o številu hospitaliziranih zaradi covida-19 in s covidom. »Ti podatki niso povsem natančni, saj je pri posameznem bolniku včasih težko presoditi, če gre za stanje zaradi covida-19 ali je covid samo pridružena bolezen,« je pojasnila.

Ločenih podatkov za umrle vlada ne sporoča. Po besedah Beovićeve pa gre za združene podatke umrlih s covidom-19 in zaradi covida.

Kot je pojasnila, je v bolnišnicah zdaj več covidnih bolnikov, ki so cepljeni proti covidu-19, a bolezen večinoma prebolevajo blago. Razlog je v pospešenem širjenju različice omikron, s katero se lahko okužijo tudi cepljeni in prebolevniki.

Na vprašanje glede suma zlorabe na cepilnem mestu v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, o katerem je ZD Ljubljana poročal v sredo, je odgovorila, da zdravniška zbornica prijave ni prijela, zato zaposleni, ki ga sumijo zlorabe, najverjetneje ne prihaja iz zdravniških vrst.