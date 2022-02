Na portalu so navedli, da so v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika, proti koncu 2021 izrazili pripravljenost na nadaljevanje pogovorov z Ryanairom glede letov v Ljubljano in tako potrdili, da so pogovori med stranema v preteklosti že potekali.

A v največjem evropskem nizkocenovniku so za EX-YU Aviation navedli, da načrtov za lete v slovensko prestolnico nimajo. »Ljubljano dobro pokriva naša baza v Zagrebu, v neposredni bližini je tudi tržaško letališče, od koder ohranjamo lete na vrsto destinacij,« so zapisali.

Istočasno v družbi poudarjajo, da je brniško letališče del sistema nemškega upravljalca Fraport, ki ga v Ryanairu obtožujejo »visokih in nekonkurenčnih pristojbin«. Zaradi tega se bodo s koncem marca odrekli tudi bazi na letališču v Frankfurtu.

»Trenutno je zelo malo možnosti za to, da Ljubljano vključimo v našo mrežo,« so jasni v Dublinu. Ob tem v portalu spominjajo, da je Ryanair o letih v Ljubljano v zadnjem desetletju razmišljal večkrat, bilo je tudi že nekaj konkretnih predlogov s slovenske strani. Za krajši čas je prevoznik v letih 2007 in 2008 povezoval mariborsko letališče in letališče Stansted pri Londonu, a se je ta epizoda hitro končala.