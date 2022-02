Policisti, ki so med pogovorom z omenjenim 47-letnikom razbrali sumljive okoliščine, so na naslovu bivanja našli truplo 41-letne ženske, je na današnji novinarski konferenci v Sevnici povedal pomočnik vodje kriminalistov Policijske uprave (PU) Novo mesto Matjaž Štern.

Smrt je potrdil zdravnik, pri pregledu trupla pa so našli sledove nasilja. Zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, so se v delo vključili strokovnjaki sektorja kriminalistične policije, ogled kraja pa je vodila dežurna preiskovalna sodnica v spremstvu dežurne okrožne državne tožilke.

Policisti in kriminalisti so v torek pozno v noč zbirali obvestila in preverjali okoliščine dogodka. Na podlagi odredbe preiskovalne sodnice so v sredo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani opravili sodno obdukcijo. Pri tej so odkrili stare in sveže sledove nasilja. Poškodbe, ki so nastale v torek, pa so bile tako hude, da je 41-letnica zaradi teh v popoldanskih urah, nekaj ur pred prijavo dejanja, umrla.

Osumljeni je še vedno v pridržanju in ga bodo po končanih nujnih preiskovalnih dejanjih s kazensko ovadbo odvedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Krškem.

Policisti so sicer omenjenega 47-letnika zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja v preteklosti že obravnavali. Za kaznivo dejanje umora na posebno grozovit način pa mu grozi najmanj 15-letna zaporna kazen.

Štern je še opozoril, da več podrobnosti in okoliščin, ki so privedle do tega tragičnega dogodka, zaradi zaščite mladoletnih otrok ne morejo razkriti, so še sporočili s PU Novo mesto.