Poslanci sprejeli tudi resolucijo razvoja SV

Državni zbor je včeraj sprejel tudi resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035. Obrambni minister Matej Tonin je na matičnem odboru poudaril, da je resolucija najvišji razvojno usmerjevalni dokument vojske. V resolucijo so po njegovi oceni zapisali realističen predlog rasti obrambnih izdatkov; do leta 2024 je načrtovanih 1,5 odstotka BDP, nato pa postopna in počasna rast na dva odstotka do leta 2035. V Levici pravijo, da je resolucija problematična iz več razlogov. Od sredstev, namenjenim SV, naj bi šel levji delež, po njihovih ocenah več kot pet milijard evrov, za nakupe orožja.