Na redni novinarski konferenci je Gulyas povedal, da je vlada, »zahvaljujoč gospodarskim dosežkom v zadnjem desetletju«, uspela obnoviti 13. pokojnino, potem ko so jo odpravile prejšnje leve vlade, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

V februarju bodo po njegovih besedah družinam izplačali tudi dohodnino za lansko leto, mlajši od 25 let pa bodo prejeli prve plače, ki bodo oproščene davka.

Napovedal je tudi ustanovitev posebnega sklada za izplačilo odškodnin za škodo, ki so jo minuli teden povzročila neurja.

Na Madžarskem so 13. pokojnino izplačevali med letoma 2002 in 2009, ko so jo odpravili v času globalne in domače gospodarske krize. Parlament je ustrezen zakon za njeno ponovno uvedbo sprejel junija 2020, veljati pa je začel lani, navaja portal Hungary Today.

Prvo leto so izplačali dodatnih 25 odstotkov mesečne pokojnine. Letos bi po zakonu morali izplačati dodatno polovico, polno 13. pokojnino pa leta 2024.

Po navedbah agencije Reuters je premier Viktor Orban že septembra lani napovedal, da bodo skušali pospešiti izplačilo polne 13. pokojnine, tako da bi jo izplačali že januarja 2022. Poudaril pa je, da bodo vsakršno povišanje pokojnin ali plač izvedli na podlagi gospodarske rasti, ki bo temeljila predvsem na vlaganjih, ne pa na posojilih.

V skoraj 10-milijonski Madžarski predstavlja 2,5 milijona upokojencev tretjino volivcev, še navaja Reuters.

Na Madžarskem bodo parlamentarne volitve 3. aprila, na katerih se bo premier Orban potegoval za svoj četrti mandat na čelu vlade. Prvič pa bo njegovi stranki Fidesz nasproti stala združena opozicija. Ankete napovedujejo tesen izid volitev, nekatere pa celo zmago opozicije, ki jo vodi nestrankarski konservativni kandidat Peter Marki-Zay.