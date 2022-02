Naj spomnimo, da so jeseni številni visoki politiki v Sloveniji prejeli grozilna pisma, v katerih so bili tudi naboji. Med prejemniki so bili med drugimi Janez Janša, Matej Tonin, Aleš Hojs in Zmago Jelinčič. V pismih je bilo tudi zapisano, da bo prvi padel premier. Policija je nemudoma sprožila kriminalistično preiskavo in se podala na sled neznanemu pošiljatelju, ki je vsa pisma pošiljal s poštno oznako Vransko.

Kot poročajo številni slovenski mediji, je prišla policija na sled Celjanu T.G., ki je sicer odkrit podpornik vlade in je bil tudi častni član Sindikata policistov Slovenije. Osumljenec je tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Celje, v preteklosti pa je bil desna roka Zmaga Jelinčiča, ki je bil eden izmed prejemnikov pisma.

Celjan se je na zapise medijev že odzval in za Večer povedal, da je v šoku. »Nikakor ni res, da bi imel karkoli s pošiljanjem grozilnih pisem Janezu Janši in ostalim. Je pa res, da je policija z menoj opravila pogovor kot z enim izmed osumljencev,« se je na obtožbe odzval T.G.

Odzval se je tudi Jelinčič, ki je povedal, da osumljenca pozna. »Očitno smo imeli ponovno enega podtaknjenca,« je dejal in razkril, da bo več povedanega danes na novinarski konferenci.

Oglasil se je tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je pohvalil delo policije.