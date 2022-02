Poleg Šveda je v Little Caesars Areni za kralje dva gola dosegel Phillip Danault, po en zadetek pa sta prispevala Arthur Kaliyev in Adrian Kempe. Austin Strand je zbral dve asistenci, vratar Jonathan Quick pa 22 obramb.

»Današnja tekma je bila izjemno zahtevna, a moji varovanci so bili odločni, odigrali so jo tako kot znajo in tekmece nadzorovali vseh 60 minut,« je po zmagi v Detroitu dejal strateg kraljev Todd McLellan.

V domači zasedbi, ki je na devetem mestu v vzhodni konferenci, so zadeli Michael Rasmussen, Tyler Bertuzzi in Joe Veleno, vratar Alex Nedeljkovic pa je zaustavil 40 strelov hokejistov iz Kalifornije.

V noči na četrtek so bile na sporedu še štiri tekme. Washington je doma klonil proti Edmontonu s 3:5, prvi zvezdnik zasedbe iz ameriške prestolnice Aleks Ovečkin pa je bil pozitiven in ne bo nastopil na nedeljski tekmi zvezdnikov v Las Vegasu.

Ryan Nugent-Hopkins je za kanadsko ekipo dosegel dva gola, poleg njega pa sta se izkazala še Leon Draisaitl in Evander Kane, oba sta dosegla po gol in asistenco. Za Washington so v odsotnosti Ovečkina zadeli Lars Eller, Conor Sheary in Jevgenij Kuznecov.

Hokejisti iz Seattla so bili v New Yorku boljši od otočanov s 3:0. Novinci v najmočnejši hokejski ligi na svetu so vse tri gole v velikem jabolku dosegli v zadnji tretjini, ko so zadeli Jared McCann, Vince Dunn in Mason Appleton

Calgary je v gosteh premagal Arizono s 4:2. Absolutni junak dvoboja je bil Christopher Tanev, ki je zbral kar štiri točke zavoljo gola in treh podaj. Poleg njega se je v Gila River Areni izkazal tudi Blake Coleman z dvema goloma in asistenco.

Minnesota je v vetrovnem mestu odpihnila Chicago in slavila s 5:0. Za šesto zmago v nizu je Kevin Fiala dosegel gol in podajo, vratar Cam Talbot pa je zbral 30 obramb.

V NHL bo nastopil krajši premor. Najboljši igralci v tej ligi se bodo podali v mesto greha, kjer je konec tedna na sporedu all-star. Liga se bo nadaljevala v noči na torek, ko bosta na sporedu dve tekmi.