Smrt igralca, znanega po vlogi Omarja Littla v seriji Skrivna naveza (The Wire), je preiskovala newyorška policija, primer pa so prevzeli zvezni tožilci, saj je bil glavni osumljenec Irvin Cartagena že več mesecev pod nadzorom zvezne policije. Cartageno so aretirali v Portorku, tri njegove sodelavce pa v ZDA.

Williamsov nakup smrtonosne mešanice mamil je posnela varnostna kamera. Na posnetku se jasno vidi, kako Cartagena v zameno za denar igralcu izroča zavojček. Podobne zavojčke je že več mesecev pred tem kupoval tajni sodelavec zvezne policije. Analiza je pokazala, da gre za iste mešanice.

Zvezni tožilec Damian Williams je obtožnico izkoristil za poziv ljudem, naj prenehajo uživati mamila. »Smrtonosni opioidi, kot sta fentanil in heroin, hranijo odvisnost in vodijo v tragedije,« je dejal.

Williamsa so našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku. Star je bil 54 let. Williams je večkrat odprto govoril o svojih težavah z mamili in je povedal, da je zanje zapravil večino denarja, ki ga je zaslužil v seriji Skrivna naveza.

V tej seriji je igral pravičniškega homoseksualnega oboroženega roparja, ki je napadal predvsem prekupčevalce z mamili.

Igralske uspehe je nadaljeval tudi v seriji Imperij pregrehe (Boardwalk Empire), kjer je igral mafijskega šefa Chalkyja.

Večkrat je bil nominiran za nagrado emmy. Med drugim je prejel novo nominacijo za igro tudi v seriji Lovecraft Country in bi se na slovesnosti čez dva tedna znova potegoval za to prestižno nagrado.