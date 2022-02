Argentinske oblasti so izdale nujno opozorilo, potem ko so tri različne bolnišnice poročale o smrtnih primerih in resnih zastrupitvah s kokainom.

Več zdravljenih oseb je zdravnikom namreč povedalo, da so skupaj jemali kokain. Žrtve, ki so bile sprejete v osem različnih bolnišnic, pa so večinoma utrpele krče in nenadne srčne napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja varnostnih sil v Buenos Airesu Sergio Berni je za televizijski kanal Telefe povedal, da si oblasti prizadevajo najti strupeno snov, da bi jo odstranili iz obtoka. Dodal je, da kokain, ki so ga zaužile žrtve, vsebuje sestavino, ki napada centralni živčni sistem.

»Vsak trgovec, ki kupi kokain, ga razreže. Nekateri to počnejo z nestrupenimi snovmi, kot je škrob. Drugi vanj dodajajo halucinogene snovi, in če ni nobene oblike nadzora, se takšne stvari dogajajo,« je povedal Berni in opozoril, da je bila ob tej priložnosti droga narezana s škodljivo snovjo verjetno kot del vojne med preprodajalci drog.

Približno deset ljudi so aretirali, potem ko je policija vdrla v hišo v revni soseski Tres de Febrero, kjer naj bi se kokain prodajal. Zasegli so pakete kokaina, podobne tistim, ki so jih opisale družine žrtev, in jih hitro odpeljali v laboratorij v La Plati.

Policija se je pri tem tudi spopadla s prebivalci soseske Tres de Febrero, ki so protestirali proti aretaciji mladine v raciji proti drogam.

Državni tožilec iz San Martina Marcelo Lapargo je za radio Mitre povedal, da je trenutno glavna skrb oblasti opozarjanje vseh, ki imajo ta strup, da ga ne smejo uživati. Dodal je, da še ni potrjeno, ali je incident del vojne med preprodajalci drog.

Preiskovalci v mestu pa se bojijo, da bi se lahko število žrtev povečalo, saj mnogi, ki so kupili kokain, verjetno niso pravočasno uspeli priti do potrebne oskrbe.