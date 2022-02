Trumpa je prva ustavna obtožba doletela, ker je skušal prisiliti ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega, naj mu pomaga pred volitvami v ZDA novembra 2020 z uvedbo preiskave demokrata Josepha Bidna. Predstavniški dom kongresa je glasoval za ustavno obtožbo Trumpa, republikanska večina v senatu pa ga je oprostila.

Veteran iraške vojne Vindman, ki je po rodu iz Ukrajine, je delal v Svetu za nacionalno varnost ZDA in je imel informacije iz prve roke o tem, kaj je Trump počel, in je to tudi povedal na zaslišanju v predstavniškem domu.

V tožbi trdi, da so potem Trumpov sin, Giuliani ter uradnika Bele hiše Dan Scavino in Julia Hahn sprožili namerno, organizirano in nezakonito ustrahovanje in maščevanje.

Toženi so v javnosti širili klevete, da je Vindman ukrajinski vohun, da je v pogovoru s tujci žalil ZDA, izdajal zaupne informacije ter lagal pod prisego, poleg tega so si prizadevali, da ne bi bil deležen napredovanja v polkovnika.

Vindmanova družina je pobegnila v ZDA v času Sovjetske zveze, ko je bil sam še otrok. Leta 2019 je bil direktor za evropske zadeve v Svetu za nacionalno varnost, kjer je večkrat opozoril sodelavce, da Trumpov pritisk na Zelenskega ni v skladu z ustavo in zakoni. Bil je namreč priča telefonskemu pogovoru julija 2019.

Vindman se je pri 45 letih upokojil julija 2020, Trumpa pa je potem v začetku leta 2021 doletela še druga ustavna obtožba zaradi pozivanja k uporu ob napadu njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021. Tudi v tem primeru so ga republikanci v senatu oprali krivde.