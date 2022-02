Drugi rodovi ameriških oboroženih sil, kot so mornarica, marinci in zračne sile, so že začeli odpuščanja. Odpustili so že 650 mornarjev, marincev in pripadnikov zračnih sil.

Doslej se je proti covidu-19 najmanj z enim odmerkom cepilo 97 odstotkov pripadnikov kopenske vojske, več kot 3000 pa jih je zaprosilo za izjemo iz zdravstvenih ali verskih razlogov. Okrog 3000 jih je trenutno v disciplinskem postopku.

"Pripravljenost kopenske vojske je odvisna od vojakov, ki so pripravljeni za urjenje, namestitev in boj. Necepljeni vojaki ogrožajo sile in pripravljenost. Začeli bomo odpuščati vse tiste, ki zavračajo cepljenje in niso več v postopku odločanja o izjemah," je sporočila Wormuthova.

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do srede zvečer okužilo skoraj 76 milijonov ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 894.000. Doslej se je cepilo 65 odstotkov prebivalstva oziroma 212 milijonov ljudi.