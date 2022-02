Koraljka Milun (ilustrirala Ana Vujasić): Baton in Roki (KUD Sodobnost International, 2021)

Zgodbe o otrocih in psih so vedno privlačne. Tudi zgodba Baton in Roki hrvaške pisateljica Koraljke Milun bo pritegnila mlade bralce. Deček Roki najde na ulici pasjega mladička. Skupaj rasteta in skupaj se podajata v razburljive avanture. Skupaj se soočata s sosedi, ki mislijo, da je črni pes nevaren. In kaj stori mama, ko izgineta? Zgodba Baton in Roki je hrvaška Sreča na vrvici, zgodba o neskončnem prijateljstvu in predanosti, ki kljubuje nasprotovanju okolice.