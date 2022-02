Po številnih spodrsljajih v letošnji sezoni evropskega pokala je košarkarjem Cedevite Olimpije pred sredinim obračunom 12. kroga proti Bursasporju že nekoliko tekla voda v grlo. Glede na preostali razpored bi lahko bil namreč poraz proti turškemu moštvu že usoden za preboj v končnico. A Ljubljančani so pritisk zdržali in na koncu nasprotnika porazili z več kot devetimi točkami, za kolikor so izgubili na gostovanju.

Ko je nekaj ur pred sredino tekmo prišla novica, da je najnevarnejši posameznik Bursasporja v letošnji sezoni Allerik Freeman podpisal z moskovskim CSKA, se je Ljubljančanom bržkone odvalil kamen od srca. Ameriški branilec je bil namreč krvnik Olimpije na prvi tekmi, tudi to pot pa bi bil velik zalogaj za obrambo zmajev. Njegovo vlogo je v Stožicah prevzel stari znanec jadranskih parketov Derek Needham, ki je zadeval z vseh položajev. A z vseh položajev so zadevali tudi gostitelji. V prvih desetih minutah so iz igre zgrešili le en met in zadeli vseh sedem prostih metov, Bursaspor pa je posledično v tem obdobju ostal brez enega samega skoka. Izredna napadalna predstava obeh moštev se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, zato so košarkarski sladokusci prišli na svoj račun. Pri Olimpiji se je odprlo Yogiju Ferrellu in Jaki Blažiču, ki je hkrati prevzel tudi nalogo pokrivanja Needhama. Zeleno-oranžni so do glavnega odmora dosegli kar 59 točk in v slačilnico odšli s plus osem. Trener Jurica Golemac, ki je lahko po poškodbi znova računal na Marka Radovanovića, a ga ni poslal v igro, je v drugem polčasu zagotovo zahteval boljšo obrambo, saj je bilo 51 prejetih točk v 20 minutah igre absolutno preveč. Njegove želje so se uresničile, a se gostje, ki so v Ljubljano pripotovali z vsega devetimi košarkarji, niso kar tako predali. Čeprav je že sredi tretje četrtine četrto osebno napako prejel njihov najnevarnejši posameznik Needham, so se borili naprej in z nizko postavo, v kateri je lahko od daleč zadelo vseh pet igralcev na parketu, povzročali preglavice gostiteljem. Bursaspor je tako dolgo držal priključek, nato pa je Olimpija v zadnji četrtini še dodatno pritisnila na plin in zatrla vse upe gostov za morebitni preobrat.

»Tokrat je za nas štela samo zmaga in na koncu smo do nje tudi prišli. Potrebovali smo jo. V prvem polčasu smo trpeli, saj je nasprotnik dosegel veliko število košev. Obe ekipi sta igrali z veliko energije in bili razpoloženi v napadu, smo pa v drugem polčasu nato dvignili agresivnost, prihajali do skoka in posledično tudi do lahkih košev, kar je odločilo zmagovalca,« je po tekmi povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Evropski pokal, 12. krog, druge tekme v skupini B: Virtus – Budućnost 62:68, Gran Canaria – Valencia 91:90, Promitheas – Bourg 84:77, Venezia – Ulm v sredo, vrstni red: Gran Canaria 9-2, Valencia in Budućnost po 8-4, Ulm in Virtus po 6-5, Venezia 4-5, Olimpija 4-7, Bourg 4-8, Bursaspor 3-7, Promitheas 3-8.