Jeseničani zahtevajo zbor občanov o dragem ogrevanju

Posamezniki z Jesenic, ki so se združili v Civilno iniciativo za Jesenice in boljši jutri, so jeseniškemu županu Blažu Račiču predali več kot 1500 podpisov z zahtevo za zbor občanov. Na njem ga želijo pozvati k bolj dejavnemu ukrepanju v boju z dragim daljinskim ogrevanjem.