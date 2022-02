O zakonu o igrah na srečo marca

Tudi na drugi obravnavi zakona o igrah na srečo v državnem zboru se je izkazalo, da predlog ministrstva za finance med poslanci ne uživa široke podpore. Zato bodo o dokončni usodi zakona, ki prinaša liberalizacijo prirejanja iger na srečo, odločali marca, verjetno na zadnji redni seji državnega zbora pred parlamentarnimi volitvami. Predlogu, da bi namesto dveh igre lahko prirejalo do pet organizatorjev, ostro nasprotujejo v Loteriji Slovenije in Športni loteriji, podpirajo pa jih humanitarne in športne organizacije, ki se financirajo iz koncesij. Zakonu nasprotujejo tudi lokalne skupnosti (najbolj v Novi Gorici oziroma HIT) in sindikati igralniške dejavnosti. Da se ob tem zakonu lomijo kopja v poslanskih klopeh, potrjuje tudi nejasna večina za kakršno koli odločitev, saj so poslanci najprej zavrnili predlog SDS, da bi o zakonu odločali na prihodnji seji DZ, nato pa so zavrnili tudi predlog vlade, da bi o igrah na srečo odločali na aktualni februarski seji. Zakon o igrah na srečo načeloma podpirajo v SDS, NSi in Konkretno, nasprotujejo pa mu opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. zp