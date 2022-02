Telekom v tožbi, vloženi konec 2021, trdi, da za programe Pop TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino že več let plačuje nepošteno in ekscesno ceno, to pa je posledica tega, da družbi, ki skupaj s Pro Plusom predstavljata poslovno enoto, od sredine novembra 2017 zlorabljata prevladujoči položaj na veleprodajnem trgu televizijskih programov.

Ker sta programa Pop TV in Kanal A najbolj gledana, predstavljata nujni del shem telekomunikacijskih operaterjev, Telekom Slovenije pojasnjuje v tožbi. Pro plus pa je to izkoristil, tako da ju od sredine januarja 2017 ponuja izključno v paketu s programi Oto, Brio in Kino. V Telekomu so prepričani, da bi te programe lahko zamenjali z drugimi ali pa jih dal v programske sheme, ki jih je treba doplačati. Vendar pa pogodba določa, da morajo biti vsi ti programi vključeni v vse Telekomove programske sheme.

Telekom je za programe nazadnje plačeval 480.000 evrov brez DDV na mesec (pred tem v kakšnem letu celo še več), pred sklenitvijo pogodbe leta 2016 pa 38.000 evrov na mesec, piše v tožbi.

V Telekomu glede na opravljeno analizo lastnih stroškov obeh toženih podjetij, primerjavo njune dobičkonosnosti z družbo Planet TV, ki je bila od pred časom v Telekomovi lasti, primerjavo s cenami drugih programov tako v absolutnem znesku kot na naročnika ter glede na ponujene cene v prvotnem predlogu pogodbe iz junija 2016 ocenjuje, da bi bila še pravična cena 1,70 evra na naročnika, vse, kar je več, pa je nično. Zadnji strošek na naročnika za Telekom je bil 2,85 evra.

Zato zahtevajo povračilo nekaj manj kot 12,4 milijona evrov.

Za Žurnal 24 so na Telekomu zapisali, da se za naročnike trenutno glede programskih shem nič ne spreminja; programske sheme ostajajo enake. Je pa, kot dodajajo na Žurnalu, veliko vprašanje, kako bo prihodnje leto, saj se konec leta izteče veljavna pogodba, ki jo imajo s Pop TV in Kanalom A.

Telekom med drugim trdi, da je Pro plus operaterje različno obravnaval, zato sodišču predlaga, naj od podjetja zahteva, da predloži pogodbe, ki jih ima s Telemachom, A1 in T-2. Kot medtem navaja Pozareport, si novih pogojev želijo tudi drugi operaterji, a da so čakali na poteze Telekoma Slovenije kot največjega.