Naj živi sto pesmi!

Včerajšnja genialno zrežirana predstava v Unionski dvorani ob inavguraciji nove volilne liste Povežimo Slovenijo – šlo je za predstavo, ob kateri je od nevoščljivosti verjetno zardeval tudi prvi režiser vladnih proslav in trenutno najpomembnejši režimski pesnik Igor Pirkovič – nas je privedla do pomembnega razmisleka. Namreč, na koncu predstave je himno te nove liste zapel eden najslavnejših slovenskih pevcev vseh časov Oto Pestner. In s tem postavil standard, ki bi ga volilci želeli upoštevati. Torej, pred glasovanjem na volitvah se želimo med strankami odločati in izbirati na podlagi strankarskih himen in njihovih izvajalcev. Le tako lahko namreč dobimo stranko, za katero bomo vnaprej vedeli, da ima najraje domovino Slovenijo in njene lepote.