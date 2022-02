Na italijanski politični sceni prihaja do premikov po ponovni izvolitvi 80-letnega Sergia Mattarelle za predsednika Italije, ki je na drugi mandat nerad pristal v soboto, po tem ko se parlamentarne stranke po petih dneh neuspešnih glasovanj niso mogle dogovoriti o nasledniku. Te spremembe bi bile lahko pomembne, ker bodo najkasneje spomladi prihodnje leto parlamentarne volitve. Največjo pozornost spet zbuja Matteo Salvini, 48-letni voditelj skrajno desne stranke Liga, ki je zdaj prišel na dan z idejo, da bi v Italiji ustanovili podobno desničarsko stranko, kakršna je republikanska v ZDA.

Salvini se tako zdaj poskuša združiti z desnosredinsko stranko 85-letnega Silvia Berlusconija Naprej, Italija, obenem pa prekiniti zavezništvo s skrajno desno stranko Bratje Italije, ki jo vodi 45-letna Giorgia Meloni in ki ima drugače kot Liga podporo predvsem na revnem jugu Italije. V tej Partito Republicano bi bile namreč, kot je Salvini zapisal v enem od Berlusconijevih časopisov, vse desničarske stranke, ki podpirajo premierja Maria Draghija, to pa niso Bratje Italije. V anketah imata Bratje Italije in Liga vsaka po 19 ali 20 odstotkov glasov podpore, približno enako kot levosredinska Demokratska stranka, ki je prav tako v vladi.

Prisilna vrnitev zavezništva

Pravzaprav je bila Melonijeva tista, ki je prva prekinila s Salvinijem, ker jo je v soboto hudo užalil. Kot pripoveduje sama, jo je ponoči poklical in ji sporočil, da se bo zjutraj oglasil v njeni pisarni glede skupne podpore voditeljici tajnih služb Elisabetti Beloni za predsednico Italije. Zjutraj, ko ga je Melonijeva čakala, pa je po televizijskih poročilih zagledala Salvinija, kako pravi, da so se vse vladne stranke odločile za Mattarello. Obtožila ga je kravjih kupčij z Gibanjem petih zvezd in Demokratsko stranko. Predvsem pa Melonijeva noče kontinuitete in si želi predčasnih volitev, na katerih bi njeni Bratje Italije lahko zmagali. Za Salvinija je nevzdržno, da so v anketah Bratje Italije, ki so očitno imeli veliko korist od tega, da so ostali v opoziciji, prehiteli Ligo. Torej bi po zmagi desne koalicije vlado vodila Melonijeva, ne pa on.

Vendar so mnogi komentatorji prepričani, da se bosta Salvini in Melonijeva po volitvah spet povezala, zlasti če bosta lahko skupaj z Berlusconijevo stranko sestavila vlado, drug brez drugega pa ne bi mogla.