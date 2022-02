Čas je za razpustitev NIJZ. Covid in ljudje se za njihova priporočila ne zmenimo več. Ali smo se sploh kdaj? Pa tudi če smo se, na širitev korone to ni imelo vpliva. Covid je imel svoj tempo in ga bo imel tudi poslej. Le koliko časa bomo še potrebovali, da si bomo (bodo) to priznali? Zdi se, da vlada in NIJZ vztrajata le še zaradi tega, da si dajeta legitimnost za nazaj. Da njihova ravnanja v preteklosti nekoč ne bomo ocenjevali kot zavržna ali vsaj za nepotrebna.

Covid je del nas. Pri tem niti ni pomembno, ali je bil umetno proizveden ali je nastal sam od sebe. Zdaj je tu in ostal bo toliko časa, dokler se ne bo izpel. Ljudje imajo pravico do drugega mnenja, prvega mnenja so (smo) se že naposlušali. Spoštovane zdravnike in druge strokovnjake, dr. Ihana, dr. Jeralo, dr. Fafangla, dr. Beović in še mnoge druge pa tudi prosim, da se ne oglašajo več v javnosti. Se vam ne zdi, da ste v številnih prispevkih v slabih dveh letih povedali že čisto čisto vse?

Rado Krušič, Žalec