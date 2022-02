Medtem ko se je zimski prestopni rok za nogometaše v največjih ligah končal, je v Sloveniji odprt do 15. februarja. Večina klubov ima zasedbe že sestavljene, saj bosta Olimpija in Mura zaostalo tekmo odigrali že v sredo, 9. februarja, 21. krog pa bo 12. februarja. Koliko je vreden slovenski klubski nogomet, razkrivajo odškodnine za igralce. Medtem ko je v naši soseščini Dinamo Zagreb brez oklevanja zavrnil ponudbo angleškega Burnleyja za 10 milijonov evrov odškodnine za Miroslava Oršića (leta 2014 je pol sezone igral za Celje), ker so ocenili, da ga potrebujejo v boju za naslov hrvaškega prvaka, so slovenski klubi srečni ob vsaki ponudbi in se hvalijo, da so izpeljali rekorden prestop v zgodovini kluba, čeprav je odškodnina le dobrih 100.000 evrov.

Najbolje je trgoval Maribor, ki naj bi stebra obrambe, Nemca Roberta Voloderja, po le pol leta v Ljudskem vrtu prodal v Kansas City v ZDA za slab milijonov evrov. Mura je za prestopa reprezentanta Žana Karničnika v Ludogorec, kamor je odšel tudi trener Ante Šimundža, in Amadeja Maroša v Limassol skupno iztržila okoli pol milijona evrov, od tega so devet desetin plačali serijski bolgarski prvaki. Omembe vredna sta le še prestopa Marka Božića iz Radomelj v italijanskega drugoligaša Frosinone za 120.000 evrov, kar je rekord v zgodovini kluba, in Vanje Drkušića iz Brava v Soči v Rusiji za 100.000 evrov.

Pri okrepitvah je očiten trend, da v prvoligaše prihajajo drugorazredni tujci in v tujini propadli (mladi) Slovenci, da oživijo svojo kariero ali okrevajo po poškodbah. To razkriva podatek, da jih je januarja izmed 35 kar 15 prišlo le na nekajmesečno posojo. Kupna moč slovenskih klubov je preslaba, da bi izbirali v Evropski uniji. Ostanejo jim le Srbija, Severna Makedonija in BiH, medtem ko iz Hrvaške pridejo le tisti, ki za prvo ligo naših južnih sosedov niso dovolj dobri, kar pomeni, da so po nogometni kakovosti drugorazredni.

Vodilni Maribor so zapustili prvokategorniki Robert Voloder, Blaž Vrhovec in Rudi Požeg Vancaš, ki so jih nadomestili s prerazporeditvijo notranjih sil ter zvezdniško okrepitvijo Đorđetom Ivanovićem, sposojenim pri beloruskem prvaku Šahtarju iz Soligorska, kar naj bi jih na leto stalo 60.000 evrov. Obenem so izzvali Olimpijo, saj je bil Ivanović v lanski sezoni najboljši igralec ljubljanskega prvoligaša. Olimpija je poskušala udarec vrniti z Aljošo Matkom, nekdanjim napadalcem Maribora, ki se zaradi pomanjkanja samozavesti ni znašel na Švedskem. S sedmimi novimi igralci – pet Hrvatov in dva v tujini neuspešna mlada Slovenca – je rekorderka prestopnega roka. Je vzorčni primer oživljanja zavoženih karier in delanja uslug menedžerjem. Novo vodstvo Olimpije, ki ima težave s finančno disciplino, je prekinilo pogodbe že z osmimi igralci, želi pa se znebiti še treh. Veliko sveže krvi imata Celje s šestimi novinci (Stojinović se je vrnil že po šestih mesecih avanture v Rusiji) in Koper s petimi. Veliko je ugibanj, ali bo novi trener Mure Damir Čontala s šestimi okrepitvami nadaljeval uspehe mojstra pragmatike in taktične kulture Anteja Šimundže.