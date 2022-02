Priča razkrila temno družinsko ozadje

Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje Gregorju Ducmanu, ki je marca lani z večjim kuhinjskim nožem umoril svojo mater, nato pa poskušal umoriti še očeta. Krivde ni priznal, in čeprav se je sprva odrekel zagovoru, si je pozneje premislil in razkril, kako so ga ves čas ogrožali demoni.