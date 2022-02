Bomo prazne plastenke in pločevinke vračali v trgovine?

Slovenska pijačarska podjetja so sprožila pobudo za uvedbo kavcijskega sistema na področju ločenega zbiranja plastenk in pločevink. V tem sistemu potrošniki ob nakupu izdelka plačajo kavcijo in jo dobijo nazaj ob vrnitvi embalaže. Tak sistem bo po njihovem mnenju potrošnike spodbudil k vračanju prazne embalaže v trgovino, s čimer bi zagotovili ponovno uporabo ali recikliranje.