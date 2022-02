Z zakonodajo in predpisi prepovedati stvari, ki jih nekdo počne doma, je zelo nepriljubljeno in težko preverljivo. Edina pot, po kateri lahko država preveri, ali je neka kurilna naprava skladna, je ob pomoči dimnikarske službe. So se pa predpisi na tem področju tako sprostili, da si lastnik peči sam izbere, kdo bo opravil pregled peči – in potem je vse odvisno od interesa dimnikarja. Če je naprava neskladna in pove lastniku, da je ne sme uporabljati, tvega, da izgubi posel, poleg tega lahko to vodi do sporov. Mehanizmov, da bi preverili, ali so bili dimnikarjevi napotki upoštevani, nimamo, razen če pokliče inšpektorat za okolje.

Energetska revščina je osnovni razlog, da ljudje uporabljajo les kot gorivo. Ni dovolj, da daš subvencijo za nakup peči, če socialno ogroženi nimajo denarja, da bi plačali inštalacijo take peči in se s to pečjo ogrevali. Kajti gorivo za tako peč ne more biti les, ampak so to recimo peleti, nekaj, česar ne moreš narediti sam, ampak moraš kupiti. Težava ni le tehnična, ampak globlja. Jedro te težave je družbena neenakost. Nedeljski dnevnik