Na začetku tedna je odjeknila vest, da je Darko Jorgić na svetovni namiznoteniški lestvici krepko izboljšal slovenski mejnik, saj je z 22. mesta napredoval na 17. Skok je bil posledica odličnih iger na mednarodnih tekmovanjih, potem ko je Svetovna namiznoteniška organizacija (ITTF) s precejšnjo zamudo prištela nove točke. Razlog je bil skoraj dveletno neigranje kitajskih igralcev na mednarodnih turnirjih, tudi sicer je bilo v času pandemije po svetu zelo malo močnih tekmovanj.

Jorgić šesti Evropejec

Hrastničan si je zagotovil skok s petimi izjemnimi dosežki. Za uvrstitev v četrtfinale olimpijskih iger je prejel 350 točk, za osmino finala svetovnega prvenstva 175 točk, za uvrstitev v polfinale OP Slovenije 140 točk, največ točk pa sta mu prinesla lanska uspeha v Katarju, ko je za uvrstitev v finale in polfinale turnirjev WTT Star Contender v Dohi prejel 420 in 210 točk. Ob tem kaže poudariti, da tudi na najnovejši svetovni lestvici po zapleteni formuli ostaja 20 odstotkov starih točk. Če bi ITTF upoštevala le zadnje turnirje, kot je bila praksa pred svetovno zdravstveno krizo, bi bil Darko Jorgić celo osmi (!) igralec sveta. Na svetovni lestvici je šesti najboljši Evropejec. Pred njim so Nemci Dimitrij Ovčarov (6.), Timo Boll (8.) in Patrick Franziska (14.), Anglež Liam Pitchford (13.) in Šved Mattias Falck (15.), za njim med najboljšo dvajseterico Šved Truls Moregard (18.) in Francoz Simon Gauzy (20.). Najboljša na svetu sta Kitajca Fan Zhedong in Ma Long, na tretje mesto pa se je povzpel Brazilec Hugo Calderano.

»Že nekaj časa sem čakal novo svetovno lestvico, ki zaradi vseh zapletov z virusom ni in ni ugledala luči sveta. Vedel sem, da se bom povzpel pod dvajseto mesto. Novice sem bil zelo vesel, saj sem z njo končno dosegel enega svojih velikih ciljev. Res je, da bi bil po nekaterih izračunih lahko še boljši. A menim, da je prav, da delam postopne korake, zato je morda še bolje tako, kot je,« nam je včeraj iz Nemčije sporočil Darko Jorgić ter na vprašanje, ali je s prebojem zadovoljil svoje cilje, odločno odgovoril: »Preboj med najboljših dvajset igralcev sveta je bil moj začetni cilj, ki ga želim nadgraditi. Poznam pot. V prvi vrsti moram še naprej trdo delati na treningih. Za preboj med najboljših deset igralcev na svetu bom moral zmagovati takšne tekme, kot je bil denimo finale v Dohi, ki sem ga izgubil s Hugom Calderanom. Poznam tudi igralce, ki jih bom moral premagovati, veliko med njimi sem jih tudi že. In to večkrat. Na olimpijskih igrah sem premagal Liama Pitchforda in Tomokazuja Harimota, ki sta na lestvici pred mano, trikrat zapored sem premagal tudi Mattiasa Falcka.«