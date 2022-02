Sistemsko poneumljanje

Ministrstvo za gospodarstvo tako kot predsednik vlade razpošilja naokoli tekste, ki kažejo, da ne razumejo, ne v čem je problem, ne kaj je bistvo problema, ne kako se ga reši. Pišem (tudi) o deficitu kadrov v gostinstvu. Že v Dnevnikovih Pismih bralcev 15. 12. 2018 lahko najdete tekst z naslovom Razvpite trditve o pomanjkanju kadrov, s tem da je po štirih letih položaj še vedno enak. Uslužbencem MGRT bi moral zakon nalagati, naj, preden kaj napišejo o deficitu delavcev, najprej pogledajo oglase za delo in plače, ki se jim ponujajo. Nasploh bi bilo vsem ministrom in državnim sekretarkam na ministrstvu, preden jih zagrabi razmišljanje o vzrokih za pomanjkanje kadrov, koristno dati podatek o višini plač tega kadra. Naj jo mogoče primerjajo s svojo. Da se štipendira kadre v kateri koli deficitarni smeri, je dobro. S konkretno štipendijo. Da pa se dela državni problem iz tega, če delodajalci ne morejo dobiti zaposlenih, ki bi prejemali mizerne plače, je nesmisel. Kot da če nekdo naredi srednjo gostinsko, ne more več delati ničesar bolje plačanega. Pot do službe ne glede na izobrazbo je mnogo lažja. Če ni ustrezne izobrazbe, pa se znižajo pogoji. Prav pride tudi znanje madžarskega jezika, kamor je vlada očitno prodala glavnino hotelov, ki so bili v državni lasti.