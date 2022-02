Usposobljeno zdravstveno osebje bo izvajalo testiranje na domu vsak dan od 9. do 19. ure, rezultat za hitri test dobi uporabnik v eni uri po odvzemu brisa. Uporabniki lahko v aplikaciji oddajo prednaročilo za testiranje za točno določen termin oziroma oddajo naročilo, aplikacija pa izpiše predviden čas prihoda. V prvi fazi bo testiranje na voljo uporabnikom na območju centra Ljubljane, Šiške in Bežigrada, in sicer od 9. do 16. ure, pozneje pa se bo razširilo na vse dostavno območje Ljubljane in bo potekalo od 9. do 19. ure.