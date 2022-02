Na to, da dobri koktajli in mešane pijače ne potrebujejo alkohola ter da se lahko kljub uživanju v družbi izognemo posledicam, ki jih prinaša jutro po noči z alkoholom, stavijo tudi v prvi slovenski destilarni brezalkoholnih žganih pijač Vera Spirits s sedežem v ljubljanskem Šentvidu. Potem ko so svojo zbirko odličij z uglednih ocenjevanj nedavno dopolnili še s tremi nagradami publikacije The Spirits Business, letos svojo energijo pospešeno usmerjajo na slovenski trg. Slovencem želijo približati svet kompleksnih okusov in arom, v katerih lahko uživajo brez učinkov in omejitev, ki jih prinaša alkohol.

Žganjekuha brez alkohola Pot brezalkoholnih žganic se v inovativni destilarni začne s skrbno izbiro kakovostnih lokalnih sestavin – od različnih rastlin do izvirske vode iz Kamniško-Savinjskih Alp. Uporabljajo različne metode pridobivanja arome, odvisno od rastlinskih sestavin in okusa, ki ga poskušajo doseči. Najpomembnejši metodi sta parna destilacija (ekstrakcija) in maceracija (infuzija). Prva je popolna metoda za linijo žganih pijač, pri maceriranju, ki je ključno za linijo aperitivov, se igrajo z različnimi spremenljivkami, kot so čas, temperatura in sestavine, da uravnotežijo okus (grenkoba, sladkost, trpkost, slanost, umami). Čeprav je proizvodnja podobna kot pri klasičnih žganih pijačah, gre za povsem nove postopke, pri katerih sodelujejo z znanstveniki s področja živilske tehnologije in farmacije. Trenutna ponudba destilarne obsega štiri brezalkoholne destilate, ki so namenjeni mešanju koktajlov, razvili pa so tudi prvi brezalkoholni aperitiv, grenčico, ki jo pijemo kot samostojno pijačo z ledom.