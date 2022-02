Po poročanju Afganistanskega medijskega združenja, novoustanovljene skupine za pravice novinarjev, so v ponedeljek talibani zadržali novinarja TV Ariana Varisa Hasrata in Aslama Hidžaba. Incident se je zgodil dan po oddaji, v kateri je gost v razpravi v živo ostro kritiziral talibane.

Tiskovni predstavnik talibanov je dejal, da nima nobenih informacij o njiju, vendar so tako Združeni narodi kot organizacija za človekove pravice Amnesty International za njuno ugrabitev okrivili prav talibane.

Do njunega zadržanja je prišlo dva tedna po izginotju dveh aktivistk, ki sta v Kabulu sodelovali na protestih za pravice žensk. Talibani so zanikali, da bi vedeli, kje se nahajata, zadevo pa naj bi preiskovali.

Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je izrazila zaskrbljenost zanju in štiri njune sorodnike, ki jih še vedno pogrešajo.

Talibani so prejšnji mesec pridržali tudi znanega univerzitetnega predavatelja in kritika režima, vendar so ga po nekaj dneh izpustili, potem ko so je to naletelo na velike kritike v Afganistanu in tujih medijih.

Talibani, ki so z železno roko vladali Afganistanu že med letoma 1996 do 2001, so tokrat obljubili manj represivno obliko vlade. Kljub tem se vse od njihove vrnitve na oblast avgusta lani povečuje zatiranje opozicije ter nasilje in ustrahovanje novinarjev. Ponovno so uvedli tudi nekatere omejitve, ki zadevajo predvsem ženske.

Zahodne države vseskozi vztrajajo, da morajo talibani med drugim spoštovati pravice žensk, če želijo pridobiti mednarodno pomoč, vredno več milijard ameriških dolarjev. Prekinitev dosedanje pomoči je povzročila dodatno humanitarno krizo v deželi pod Hindukušem, ki jo je že tako opustošila desetletja trajajoča vojna.