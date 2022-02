Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je sveti oče danes vsem udeležencem iger zaželel »izkušnjo bratstva in miru«.

»Zelo cenim, da je Mednarodni olimpijski komite zgodovinskemu motu iger citius, altius, fortius, torej hitreje, više, močneje, dodal še communiter, torej skupaj. S tem olimpijske igre lahko privedejo do pobratenega, skupnega sveta,« je še dejal voditelj rimskokatoliške cerkve.

Posebej je papež pozdravil tudi paraolimpijce. »Skupaj bomo osvojili najpomembnejšo kolajno, če bodo parašportniki s svojimi nastopi vsem pomagali, da premagajo predsodke in strahove in bodo naše skupnosti s tem postale bolj vabljive in integracijske,« je dejal 85-letni Argentinec.

Papež je povedal tudi, da pozorno spremlja osebne zgodbe nekaterih športnikov-beguncev. »Njihovo udejstvovanje naj civilno družbo opogumi, da se bo z večjim zaupanjem odprla za vse in nikogar ne bo spregledala.«

Zimske olimpijske igre bodo na sporedu med 4. in 20. februarjem.