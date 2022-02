Ekipe dijakov se na začetku šolskega leta oblikujejo v dijaška podjetja, kjer dijake vodimo skozi proces podjetništva od iskanja in oblikovanja poslovne ideje, registracije podjetja, analize SWOT, prodaje delnic, razvoja izdelka oziroma storitve do promoviranja in prodaje izdelka ali storitve do priprave finančnega poročila in zaprtja dijaškega podjetja. V dijaških podjetjih so nastali različni izdelki: zelenjavna mešanica v soli, čokoladni hrustki Profruity (ki so v realnem podjetništvu postali Choco amiji Mame Paule), peresnice v obliki živali z naravovarstveni sporočilom, čokoladne beljakovinske kroglice, domači čaji, krema s pomlajevalnim učinkom, meniji hitre hrane s poudarkom na izboru zdravih in lokalnih surovin. Ena od ekip je razvila storitveno dejavnost krasitve poslovnih prostorov.

Projekt PODVIG Gimnazijci so vključeni v projekt PODVIG, kjer kompetenco podjetnosti razvijajo z aktivnimi oblikami rednega pouka, ki ga izvajamo tudi v obliki timskega dela, prav tako razvijamo problemske učne situacije. Dijaki pri pouku in ob tem iščejo priložnosti, oblikujejo vizijo, med seboj sodelujejo, prevzemajo pobudo, motivirajo druge, učijo se z izkušnjami, se preizkušajo v vztrajnosti in tako razvijajo tudi ustvarjalnost. Letos smo razširili galerijsko dejavnost. Izdelki dijakov so ves čas razstavljeni na hodnikih našega centra, gostimo tuje razstave in naši izdelki krasijo prostore osnovnih šol in galerij.

Podjetnost kot temeljna vrednota Podjetnost je tudi ena temeljnih vrednot Višje strokovne šole BC Naklo. Študenti imajo z vključitvijo v inkubator Green Lab možnost aplikativne uporabe pridobljenih znanj z vključevanjem v različne aktivnosti na poligonih Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Številne kompetence lahko v tem študijskem letu pridobijo v projektih EIP Travinje++, DEBLO++ in AUTO. Za napredek, razvoj in inovacije so pomembni izmenjava izkušenj ter povezovanje in skupno iskanje rešitev v evropskem prostoru, zato študente vabimo tudi k vključevanju v mednarodne projekte Erasmus+: Pastoralism, Didaktično-digitalno orodje za usposabljanje iz praktičnih vsebin…