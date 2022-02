Obiskujem 3. letnik biotehniške gimnazije. Že deset let treniram standardne in latinskoameriške plese, zato imam status športnika A-kategorije. Na državnem geografskem tekmovanju sem s prvim mestom pridobil vstopnico za udeležbo na evropskem geografskem tekmovanju, ki so ga organizirali v Beogradu. Uvrstitve na mednarodno tekmovanje sem bil resnično vesel. Za priprave na tekmovanje sem porabil kar nekaj časa, predvsem z branjem literature v angleščini in pregledovanjem testov iz prejšnjih let. Osvojil sem bronasto medaljo. Z udeležbo na tekmovanju sem poglobil svoje znanje geografije in angleški besedni zaklad. (Foto: Mitja Kuralt, dijak programa gimnazije)